Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te minik Asiye’nin pitpull saldırısına uğramasının ardından yeniden gündeme gelen hayvan barınakları ile ilgili belediyelere çağrıda bulunmuştu. Söz konusu çağrı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı sahipsiz köpekler ile ilgili valilik ve belediyelere genelge gönderdi. Barınaklardaki durumu incelemek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da bir barınağı ziyaret etti. Burada Maylo isimli bir köpekle de yakından ilgilenen Erdoğan, sevimli hayvanla oyunlar oynadı.

ERDOĞAN'DAN SAHİPSİZ HAYVANLAR TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarına çağrıda bulunarak sahipsiz hayvanların yerlerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu ifade etti. Belediyeler gelen çağrı ve genelgeler sonrası harekete geçerken sahipsiz köpekleri barınaklara yerleştirdi.

ERDOĞAN’DAN BEYKOZ’DA İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

ERDOĞAN MAYLO'YA KAYITSIZ KALAMADI

Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

Erdoğan 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: Sapkınlığı normalleştirme çabası var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu. Erdoğan "Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme çabası var. Bu bize yönelik bir saldırı var. Sapkınlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yerli helikopter Gökbey’i yerinde inceledi! İlk kez görüntülendi Türkiye, savunma sanayisinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen genel maksat helikopteri Gökbey’den müjdeli haber geldi. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey’in dördüncü prototipi ilk kez görüntülendi. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökbey’i incelerken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Muharip uçağı' için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde Milli Muharip uçağının 2023'te hangardan çıkacağını duyurdu.