Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ocak 2021 koronavirüs vaka haritası açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 63 bin 214 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 406 bin 796 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 197 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 83,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 135 milyon 618 bin 50’ye yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA OSMANİYE İLK SIRADA

7 Ocak 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin” dedi

7 Ocak 2021 vaka haritası

Korona karantinası 7 güne indirildi Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" bilgisi verildi.

5 Ocak koronavirüs tablosu geldi, vakalar 70 bine dayandı Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosunu yayınladı. Tabloya göre son 24 saate 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 143 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi ise hayatını kaybetti.