Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Gaziantep’ten Trabzon’a giden yolcu otobüsü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
KAMYONETLE İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI
Gaziantep’ten Trabzon’a doğru giden 46 KY 500 plakalı lüks yolcu otobüsü, karşıdan gelen 60 ER 706 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
2 ÖLÜ 19 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan otobüsteki 19 yolcu ise yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralanan yolcular ise tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
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