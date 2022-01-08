Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak 2020’de açılışını gerçekleştirdiği TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’ndan 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’ye 18 milyar metreküp Avrupa’ya ise 16.8 milyar metreküp gaz akışı yapıldı. Toplam 31,50 metreküp gaz taşıma kapasitesi bulunan TürkAkım’ın iki hattında ilki Türkiye’ye gaz akışı sağlarken ikinci hat ise Avrupa’ya gaz aktarıyor.

50 YIL FAALİYET GÖSTERECEK



İlk olarak Aralık 2014’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti sırasında duyurulan TürkAkım en az 50 yıl faaliyet göstermek üzere dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 10 Ekim 2016'da imzalanan anlaşma ile hayata geçirilmesine karar verilmişti.

GAZIN YÜZDE 54'Ü TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Rusya’nın Anapa şehrinden Kıyıköy’e uzanan 930’ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda bulunan iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım Projesi 31 Aralık 2019 itibariyle gaz akışına hazır hale getirilmiş resmi açılışı ise 8 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştı. TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevki, 27 Ocak 2020'de yapılmıştı. Bu gazın yüzde 54'ü Türkiye'ye, yüzde 46'sı Bulgaristan-Türkiye sınırına gönderilmişti

5,75 MİLYAR METREKÜP GAZ SEVKİYATI YAPILACAK

Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'tan 6 Ocak 2022 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Export ile BOTAŞ arasında TürkAkım boru hattı üzerinden taşınmak üzere 4 yıl vadeli doğalgaz alım sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti. Sözleşme kapsamında TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden 4 yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz sevkiyatı yapılacak.

Rusya, TürkAkım üzerinden Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek Macaristan’a TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bu sevkiyat 15 yıl boyunca sürecek.