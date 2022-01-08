Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman ile Konya arasındaki mesafeyi 40 dakikaya kadar indirecek olan hızlı tren hattının açılışını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Konya-Karaman yüksek hızlı tren açılışını yapıyoruz. Bu yapımı tamamlanan açılış töreni için gelmiş olduğumuz Konya'dan Karaman'a hareket ediyoruz. Konyamızı YHT ile bundan yaklaşık 11 yıl önce 2011 yılında tanıştırdık. Biz buyuz.

"40 DAKİKAYA İNECEK"

Bizden önce gelenlerin YHT hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konyamıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti. Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresi yüksek hızlı tren ile 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki yolculuk süresi de 2 saat 40 dakikaya inecek.

"63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK"

Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz.

102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi. Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek. Kazalar azalacak; zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.

"SİNYALİZASYONA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar sürüyor. Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. Ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz. Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE MUSLUK GÖNDERMESİ

Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş. Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar.

TÜRKİYE'Yİ MERKEZ YAPMAKTA KARARLIYIZ

Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.

Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz: 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak. Sizlerden Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz TEKNOFEST gençlerisiniz.

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