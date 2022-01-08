Türkiye Gazetesi

Bir süredir yoğun sağanak etkisi altında zor günler geçiren Akdeniz Bölgesi için yeniden uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre; Doğu Akdeniz'de pazar günü başlayıp, salı günü son bulacağı öngörülen kuvvetli sağanak ve yıldırım, vatandaşlara zor anlar yaşatacak.

METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI İLLER

Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar yaşanabileceği konusunda da vatandaşları uyardı.

Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

SAĞANAK ÇOK KEVVETLİ GELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 9 Ocak Pazar günü akşamından itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinde başlayıp 11 Ocak Salı akşamı sona ermesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilometre/saat), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilometre/saat) olacağı uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde, don ve buz hadisesinin görülmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE DON VE BUZ BEKLENİYOR

Yağışların 1200 ila 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ile don olayı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'a kar geliyor Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yurt genelinde düşmesi ile birlikte Pazar günü Doğu kesimlerde başlayacak olan kar yağışının Batı kesimlere doğru ilerleyeceği ve İstanbul'da da etkili olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar 13 Ocak Perşembe günü 3 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Sel, heyelan, çığ... Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlaması sebebiyle karda oluşabilecek erimelerin; sel, heyelan ve çığ gibi felaketlere yol açabileceği uayrısında bulundu.