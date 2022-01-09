Türkiye Gazetesi

Antalya’nın yüksek kesimlerinde saat 22.00 sıralarında başlayan ve halen etkisini devam ettiren kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Kenti Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde etkisini iyice hissettiren kar yağışı, ulaşım engeline neden oldu.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULDU

Yüksek kesimlerde dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarına başladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dün gece saat 22.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden kar yağışı, ekipleri harekete geçirdi. Ekipler trafikte yaşanan aksaklıkları önlemek için kar temizleme işlemlerine başladı. Ekiplerden gelen bilgiye göre ise şuana kadar her hangi bir sorunun yaşanmadığı bildirildi.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20-30 santimetreye ulaşırken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak trafik aksaklıklarını önlemeye çalışıyorlar.

UYARI YAPILDI

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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