Türkiye Gazetesi

Ay’ın Dünya’dan görünmeyen diğer yüzüne 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir şekilde iniş yapan Chang’e-4 uzay aracı keşif çalışmalarına tüm hızıyla ara vermeden devam ediyor. Yutu-2 adında küçük bir keşif aracının da eşlik ettiği çalışmalarda Chnag’e-4 Ay2ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

BİRKAÇ HAFTALIK BİR YOLCULUĞA ÇIKTI

Yutu-2 Ay’ın uzak tarafında çalışmalarını sürdürürken küp şeklinde gizemli bir nesne tespit etti tanımlanamayan cisme bilim insanları “gizemli kulübe” ismini takmıştı. Gizemli nesneye 80 kilometre uzaklıkta olan ay aracı nesneyi net görüntüleyemedi. Birkaç haftadır gizemli cismin ne olduğunu ortaya çıkarmak için yol alan Yutu-2 sonunda cismi görüntülemeyi başardı.

GİZEMLİ KULÜBE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Washington Üniversitesi'nde Dünya ve Gezegen Bilimleri profesörü, söz konusu nesnenin yalnızca bir kaya olduğunu açıkladı. Böylece haftalardır süren uzaylı teorileri çürütülmüş oldu Bilin insanlarına göre, Ay'ın bu bölgesi çarpma kraterleriyle dolu. Bu nedenle 'gizemli kulübe' olarak nitelendirilen cismin bir kaya çıkması pek de şaşırtıcı değil.

Uzay istasyonuna NFT destekli kasa kuracaklar: Değerli eşyalar satışa çıkacak Uplift Aerospace şirketi, Uluslararası Uzay İstasyonunda mücevherlerin, sanat eserlerinin ve ödüllü eşyaların sergileneceği ‘Constellation Vault’ isimli kasanın fırlatılması için NASA ile bir anlaşmaya vardı.