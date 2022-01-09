Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, hudut hattında üç askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası hemen gerekli operasyonların başlatıldığını duyurdu.

NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR BULACAĞIZ

Bakan Akar, “Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi. “Hain saldırıda üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu” diyen Akar, "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi.’’ ifadelerini kullandı.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Akçakale'de de hissedilen patlamada sınır duvarında hasar oluştu, araçta bulunan 3 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Akçakale hudut hattında 3 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedeflerini vurduğunu duyurarak, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.