Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

BAKAN AKAR: HİÇBİR ZAMAN ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 askerimizin şehit olduğu saldırının hemen ardından operasyon başlatıldığını belirtti. Hiçbir zaman şehitlerin kanlarını yerde bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını söyleyen Bakan Akar, "Hain saldırıda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

KKTC BAŞBAKANI SUCUOĞLU’NDAN TÜRKİYE’YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Türk askerine yönelik düzenlenen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Sucuoğlu mesajında, “8 Ocak 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç’un şehit düşmesiyle, anavatan Türkiye’mizin yaşadığı acıyı, bizler de en kalbi duygularla paylaşıyoruz. Olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve anavatan Türkiye’mize başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.

Şanlıurfa'da şehit düşmüştü: Cenazesini imam ağabeyi kıldırdı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK'lı terörist tarafından el yapımı paylayıcıyla şehit edilen 3 askerden Piyade Teğmen Murat Alyakut memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Alyakut'un cenazesini imam ağabeyi kıldırdı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Akçakale hudut hattında 3 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedeflerini vurduğunu duyurarak, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.