Türkiye Gazetesi

Adıyaman kırsalında 2017 yılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hâle getirilen dört teröristten biri olan Volkan Bora’nın cep telefonu incelenmeye alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, “Koçero Meleti” kod adlı terörist Bora ile birlikte örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel’in tıp, PKK’lı terörist Volkan Bora’nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafların da muhtemelen Kuzey Irak’taki kamplarda çekildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor. Semra Güzel, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilmişti.

'ALÇAKLIĞIN VESİKASI'

İhanet fotoğraflarına peş peşe tepkiler geldi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, PKK’lı terörist ile HDP’li vekilin samimi fotoğrafların HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği olduğunu söyledi. Kılavuz “Yayınlanan fotoğraflar ihanetin belgesidir. Alçaklığın vesikasıdır” dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de fotoğrafların ihanetin, alçaklığın ve hadsizliğin belgesi olduğunu söyledi. Sözen “Ha dağdaki silahlı PKK, ha Meclis’teki kravatlı HDP. Her ikisinin mensupları da haindir, alçaktır, şerefsizdir, kanı bozuktur” diye konuştu.

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