Türkiye Gazetesi

Milletvekillerinin emekli maaşlarının memur maaş zammına endekslenmesi ve bu yıl için yüzde 30 civarında zam yapılmasına ilişkin talepler nedeniyle birkaç gündür Ankara’da yoğun bir trafik yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, eski vekilleri temsilen, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil siyasi parti yöneticilerini ziyaret ederek, emekli milletvekili maaşlarına memurlara yapılan zam kadar artış yapılmasını talep etti. Birçok eski milletvekili de partilerin grup yönetimi ile görüşerek emekli milletvekilli maaşlarının eski vali ve genel müdür emekli maaşlarının altında kaldığını söyledi ve bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini gündeme getirdi. Bu gelişmeler üzerine AK Parti grup yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, gelen talepleri aktardı.

Cumhurbaşkanı’na, hâlen görevde olan milletvekillerinin maaşlarının memur maaş zammına endeksli olduğu, ancak emekli vekillerin maaşlarının geçmişte Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlandığı hatırlatıldı. Bu nedenle, mevcut milletvekillerinin 2022 yılında yüzde 30 zam almasına rağmen, emekli vekil maaşlarındaki artışın yüzde 14,4’te kaldığı belirtildi. AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı’na emekli vekil maaşlarında yapılacak artışın da memur maaşlarındaki artışa endekslenmesi konusunda bir düzenleme yapılması talebi geldiğini aktardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı “Taleplerinde haklılar. Milletvekillerinin emekli aylıklarının da memur maaş artışına bağlanması için düzenleme yapılabilir. Ama bu konuyu muhalefetle görüşün. Tüm partiler destek verirse düzenleme yapalım. Aksi hâlde sadece AK Parti olarak gündeme getirilirse, bu konu özellikle CHP tarafından istismar edilecektir” dedi.

ÖNCE DESTEK VERDİLER...

Cumhurbaşkanı’nın konuya sıcak yaklaşması üzerine AK Parti grup yönetimi diğer partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. MHP, İyi Parti ve HDP’nin yapılacak düzenlemeye itiraz etmedikleri belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise AK Parti yöneticilerine, konuyu genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile gö-rüştükten sonra karar vereceklerini aktardı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, Özkoç’la görüşmesinden sonra bu konuda hazırlık yapması için İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’yi görevlendirdi. Emekli milletvekillerinin maaşlarındaki artışın memur maaş zammına endekslenmesi önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife eklenmesi gündeme geldi. Ancak CHP son dakikada geri adım attı. AK Parti kaynakları “Hamzaçebi, önergeye, ‘Memur maaş artış oranını geçemez’ ibaresi konulmasını bile istedi. Belli bir noktaya gelindi ancak son anda, CHP’liler ‘Önergeyi siz verin, ortak önerge olmasın. Biz imza vermeyiz’ dedi. Böyle olunca biz de önerge vermekten vazgeçtik. Çünkü bu konu CHP tarafından sonrasında suistimal edilecektir” değerlendirmesini yaptı.

GÖZLER GENEL KURUL’DA

AK Parti kaynakları, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılamayan düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan ve en düşük emekli maaşının en az 2 bin 500 lira olmasını öngören torba teklifle yapılabileceğini belirtiyor. Tüm partilerin imza atması durumunda emekli milletvekillerinin maaşlarının artırılmasını içeren önergenin torba teklife eklenebileceği dile getiriliyor.

VEKİL MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Hâlen görev yapan milletvekili maaşları en yüksek devlet memurunun aldığı maaşa endeksli ve her yıl memur maaş artışı kadar zam yapılıyor. Buna göre mevcut milletvekilli maaşlarına 2022 yılında yüzde 30 civarında zam yapıldı ve aylıkları 40 bin liraya çıktı. Emekli milletvekili maaşları ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının yüzde 45’i olarak hesaplanıyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde yüzde 14,4’lük artış olduğu için, emekli vekillerin maaşlarında bu oranda artış yapıldı. Buna göre 15 bin 750 lira olan emekli bir milletvekilinin aylık maaşı 2022’de 18 bin lira civarında olacak. Emekli vekiller, hâlen görevde olan milletvekili maaşlarında olduğu gibi, kendi maaşlarına da memurlara yapılan artış kadar zam yapılmasını talep ediyor. Bu talep gerçekleşirse emekli milletvekili maaşı 20 bin lirayı geçecek.

Meclis'te kabul edildi: Memur ve emekliye ek zam Memur ve emeklilere zam getiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, bütün emeklilere uygulanan zam hakkının milletvekillerine uygulanmamasının haksızlık olarak yorumlandığını ifade etti.