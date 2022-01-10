Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerine sahte pasaport hazırlayan bir şebeke tespit etti. Ekipler, teröristlerin kullanması için sahte pasaport üretimi yapan şüphelilere yönelik 31 Aralık ve 5 Ocak’ta operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı terör örgütünün İstanbul’daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde 'Özel Kuvvetler' biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Avareş Bozan' kod adlı T.A. ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı iki teröriste sahte pasaport temin edip Suriye’ye geçişini sağladıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt üyelerine sahte pasaport temin ederek yurt dışına giriş çıkışlarını sağlayan şebeke üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda; 1 pasaport, ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait 10 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden şüphelilerin 7 Ocak’ta adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

HDP’li vekil, PKK’lı hain ile aynı karede Adıyaman’da etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda HDP’li Semra Güzel ile terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulundu.

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.