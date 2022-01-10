Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan siteye polis memuru erkek arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine giden Kocaeli Üniversitesi Mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde yedinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağıya düştü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen Sedefnur Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mimarlık öğrencisi genç kızın ağır yaralı olduğu vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Evde bulunan 2 polis memuru ve kız arkadaşları gözaltına alındı.

Kocaeli'nde zincirleme kaza, yaralılar var Kocaeli’nde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.