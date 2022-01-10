Türkiye Gazetesi

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591), 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle teslim edilecek. Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

14 OCAK’TA TÖREN DÜZENLENECEK

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde 14 Ocak'ta tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

HELİKOPTER İNİŞ PİSTİNE SAHİP

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Deniz Kuvvetleri filosuna katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

TÜRKİYE’NİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

45 GÜN KESİNTİSİZ SEYİR EDEBİLECEK

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek. Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.

Belçika İstihbarat Kurumu: Belçika PKK’nın Avrupa yapılarında merkezi rol oynuyor Belçika’nın istihbarat kurumu VSSE’nin hazırladığı 2020 yılı raporunda dış kaynaklı aşırıcılık başlığı altında değerlendirilen PKK’nın gerçek amaçlarını gizleyerek sivil topluma verilen desteklerden faydalandığı bildirildi.