Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.



