Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

MİT’in resmî internet sitesine en yoğun ziyaretler Ocak ve Ekim aylarında yaşandı. Ocak’ta 518 bin 30 kişinin ve Ekim ayında ise 340 bin 492 kişinin kurumun internet sitesini incelemesi dikkat çekti. En az ziyaret ise Haziran’da gerçekleşti. MİT’in 2021 verilerine göre, kurumun internet sitesini geçtiğimiz yıl toplamda 2 milyon 452 bin 122 kişi ziyaret etti.

EN AZ BAŞVURU NİSAN’DA

MİT’e geçtiğimiz yıl toplamda 75 bin 375 vatandaş ‘yardımcı olmak’ amacıyla başvuru yaptı. Bu kapsamda, MİT’e ortalama günde 206 yardımcı olma başvuru geldi. En fazla başvuru kasım ayında en az başvuru ise nisan ayında yapıldı. Başvuru sayısı kasım ayında 8 bin 857, nisan ayında ise 3 bin 390 oldu. Yardımcı olma başvurularının büyük çoğunluğunun “FETÖ” ile ilgili olduğu belirtildi.

TEK TEK DOSYA AÇILIYOR

Edinilen bilgilere göre, MİT ihbarlarla ilgili tek tek dosya açıyor. İncelenen ihbarlardan bazıları adli makamlara da iletiliyor. Vatandaşların isimsiz, sahte isimle gelen belgesiz başvurular dikkate alınmıyor. İsmini vermek istemediğini ifade eden ve görüşmek isteyen vatandaşlarla da emniyet birimleri tarafından görüşmeler gerçekleştiriliyor.

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