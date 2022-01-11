Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının çıkmasının yankıları sürüyor. TBMM’nin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda 33 dosyası bulunan Güzel için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’unda HDP’li milletvekillerine ait toplam 1.125 dosya bulunuyor. Bu dosyalardan 33’ünün Semra Güzel’in olduğu öğrenildi. TBMM’de AK Partililer başta olmak üzere, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması sürecinin bir an önce başlatılması gündeme getirildi. Karma Komisyonu’nun kısa süre içinde toplanarak, HDP’li Güzel’le ilgili dosyayı görüşmesi bekleniyor. Karma Komisyon dokunulmazlık dosyalarını gündeme aldığında, Semra Güzel’in yargılanması konusundaki süreç de başlamış olacak. Karma Komisyon toplandıktan sonra, hangi fezlekeye ait dosyayı değerlendireceğine karar verecek. Daha sonra Hazırlık Komisyonu, en geç bir ay içinde dosyayı inceleyerek raporunu hazırlayacak. Hazırlık Komisyonu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa, dosya Karma Komisyona havale edecek. Karma Komisyon da bir ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

KARAR İÇİN 151 OY YETERLİ

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurulda okunarak görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmaması konusunda son söz Meclis Genel Kurulu’nun olacak. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Karma Komisyonun milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunulacak. Genel Kurul’da yapılacak açık oylamada, dokunulmazlıkların kaldırılması için 151 oyun çıkması yeterli olacak. Genel Kuruldaki oylamada, her milletvekili ve fezleke için ayrı oylama yapılacak.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞEBİLİR

Meclis Başkanlığı, daha sonra dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderecek. Bakanlık da Semra Güzel ve diğer dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri hakkında gereğinin yapılması için dosyaları ilgili savcılığa havale edecek. Daha sonra, HDP’li Güzel hakkında yürütülen soruşturma kaldığı yerden devam edecek. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından, HDP’li vekil tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilebilecek ya da tutuksuz yargılanabilecek. Hakkında iddianame hazırlanacak olan Semra Güzel’in yapılacak yargılama sonucunda bir yıl ve üstü ceza alırsa ve bu karar kesinleşirse, yargı kararı doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülecek.

Ömer Çelik'ten HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki: Devlet buna müsade etmez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çekil, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafının ortaya çıkmasına da sert tepki gösterdi; "Dünyanın hiçbir demokrasisi egemenliğini yok etmek isteyen, hukuk devletini yok etmek isteyen terör karşısında taviz veremez. Kendisine saygısı olan bir devlet buna müsaade etmez" dedi.

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.