Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yarın saat 09.00 ve 20.00 saatleri arasında bazı ilçelerde 11 saat boyunca su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İSKİ’nin açıklamasına göre su alamayacak bölgeler şunlar:

“Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri”

Dikkat çeken araştırma: Küresel ısınma, böbrek taşı riskini artırıyor ABD'de yapılan bir çalışmanın sonuçları dikkat çekti. Yapılan araştırmada uzmanlar, iklim krizi nedeniyle yükselen sıcaklıkların, böbrek taşı görülen hasta sayısında artışa sebep olacağını tespit etti.