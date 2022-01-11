Türkiye Gazetesi

Kadın hijyen ürünlerine ve çocuk bezlerine yapılan zamma ilişkin de konuşan Bakan Yanık, “Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Öte yandan 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya geçen kademeli elektrik faturası sisteminden sonra doğalgaz faturalarında da kademeli tarife sistemine geçilecek. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademli doğalgaz satış fiyatı uygulanacak.

İL BAZINDA FARK FATURALARA YANSIYACAK

Düzenleme ile il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak. Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

Doğalgazda kademeli tarife dönemi başlıyor AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni ekonomi paketiyle beraber doğal gazda kademeli tarife dönemine geçiliyor.