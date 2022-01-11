Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin günlerdir uyarılarda bulunduğu Edirne’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentte dün 13 derece olan hava sıcaklığı da bugün sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın hissedildiği kentte, akşam saatlerinde kar yağışının daha da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının akşam ve gece saatlerinde Edirne genelinde, Kırklareli'nin kuzey ve batısında ve Malkara çevrelerinde etkili olacağı, Trakya Bölgesi’nin Çarşamba sabahına beyaz örtüyle uyanacağı öngörülüyor.

EDİRNELİ VATANDAŞLAR MUTLU

Kar yağışının sağlık ve temizlik olduğunu söyleyen Edirneli vatandaş Metin Gura, çiftçilik açısında da kar yağışının çok önemli olduğuna değindi.

Bir başka vatandaş Zekai Abacıoğlu, kar yağışının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kar yağışının velinimet olduğunu ifade eden Salih İpek, çiftçilerin ayrı bir mutluluk duyduğuna değindi.

"KAR BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Kara hasret kaldıklarını ve görünce çok mutlu olduklarını söyleyen Mukadder Umut, “Kaç sene oldu kim bilir anımsayamıyorum. Çok mutlu oldum. Kar bizi çok sevindirdi. Yağması mikropları öldürür belki de kurtuluruz artık” dedi.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Çığ riski var Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava durumu ülke genelinde bulutlu Karadeniz kesimlerinde yağışlı Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'da kar kapıda İstanbulluları sevindiren haber Meteorolojiden geldi. Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerine göre Çarşamba ve Perşembe günü hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışının etkili olacağı İstanbul’da hava sıcaklıkları Çarşamba günü 3 Perşembe günü 1 ve Cuma günü eksi 2 derece olacak. Öte yandan yurdun geneli hava bulutlu ve rüzgarlı.

Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor (10 Ocak 2022 Hava durumu) Meteoroloji 10 Ocak 2022 günlük hava tahminini yayımladı. Bu hafta hava sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşecek. Beklenen kar yağışı da Trakya'da etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağış bir gün sürecek.