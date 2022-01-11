Türkiye Gazetesi

Yasak köpek ırklarının kayıt altına alınması için köpek sahiplerine verilen sürenin sonuna geliniyor. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınması gerekiyor.

KISIRLAŞTIRILMASI ZORUNLU

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 14 Ocak’tan sonra söz konusu türleri üreten, sergileyen, takas eden, satışını yapanlar 14 bin 982 lira ödeyecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek. Öte yandan yasaklı ırkların hayvan bakımevlerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılması zorunlu tutuldu.

ÇOCUK PARKINA SOKMAK YASAK

Yasaklı 6 köpek ırkı kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmayacak ve kalabalık yerlere çocuk parklarına sokulmayacak. Sahiplerinin bakamayacağı yasaklı ırklar belediyeler ait bakımevlerinde bakılacak. Hayvan bakımevleri yeni kanundaki değişiklikle teslim edilen hayvanları kabul edecek.

SOKAĞA BIRAKANLARA 40 BİN LİRA CEZA

Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 40 bin 860 lira idari para cezası uygulanacak.



Yasaklı köpek ırkları

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