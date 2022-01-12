Türkiye Gazetesi

PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu. Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

FEZLEKE MECLİS'E SUNULDU

Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunuldu.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlı'ğın incelemesi sonrası da HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e gönderildi. Meclis'te yapılacak oylama sonrası dokunulmazlığın kaldırılması bekleniliyor.

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