Türkiye Gazetesi

Dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaparken uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Ardından çıkan çatışmada polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur da şehit oldu. Bu olaya ilişkin başlatılan dava, bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ile M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda yerini aldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan duruşmaya katılarak, davaya müdahillik talebinde bulundu.



"AHMET DAVUTOĞLU DİNLENSİN

Elçi ailesinin avukatları, yargılanan polis memurlarının tutuklanmasını talep etti. Avukatlardan Gamze Yalçın "Önemli delillerin olduğu belirtilen ve mavi görüntü veren güvenlik kamerasının harddiski TÜBİTAK tarafından incelendi. Buna göre harddisk boş çıktı. Harddiskin boşalttığını düşünüyoruz. Bunun sorumluları tutuklansın" dedi. Araya giren mahkeme başkanı, hard diske herhangi bir müdahale olup olmadığının araştırılması konusunda TÜBİTAK ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise, Elçi cinayeti için “siyasi suikast” diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da dinlenmesi talebinde bulundu. Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi talebini yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddeden mahkeme, duruşmayı 15 Haziran 2022'a erteledi.



Öte yandan, davada yargılanan ve polisleri şehit ettiği gerekçesiyle üç defa ağırlaştırılmış ömür boyu ile 45 yıl hapsi istenen firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır hala aranıyor.



Fuat Uğur: Tahir Elçi'nin ölümüne Ahmet Hakan sebep oldu Fuat Uğur ve Cem Küçük, Medya Kritik'te gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.



Tutuklanan PKK'lı Tahir Elçi cinayeti hakkında konuştu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mart ayında yakalanan ve örgüt mensuplarıyla ilgili emniyette teşhiste bulunan terörist Rifayi İ'nin 2 polis memurunun şehit edildiği ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bilgiler verdiği ortaya çıktı.



Tahir Elçi raporu tamamlandı Raporda, Elçi’nin ölümüne sebep olan silahın nereden ateşlendiğinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceği belirtildi.



Tahir Elçi cinayetinde 2 polisi şehit eden PKK'lı öldürüldü Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nde geçen 28 Kasım'da Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü olaydan hemen önce, 2 polis memurunu şehit ederek Elçi'nin bulunduğu sokaktan kaçan 2 teröristten Mahsun Gürkan'ın, dün Sur'da çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.