Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yoğun trafik yaşanan şehirlerinden biri olan İstanbul'da, kar yağışı durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağan kar yağışı sonrası trafik yoğunluğunun yüzde 65’e yükseldiği öğrenildi.

KAR YOLLARI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı, Megakentin trafiğini olumsuz etkiledi. Mesai saatinin bitimiyle vatandaşların da yola çıkması trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 65 seviyelerine yükseldi.

2021 yılının trafik bilançosu belli oldu 2021 yılında 430 bin 204 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 194 bin 949’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi.

İstanbul’da haftanın ilk günü yine aynı manzara: Trafik durma noktasına geldi İstanbul’da haftanın ilk iş günü ve okul gününde trafik durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 50 olarak ölçümlendi.