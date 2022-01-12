Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı, Tunceli'ye bağlı 3 ilçede eğitime ara verilmesine sebebiyet verdi. Bu kapsamda; Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

HOZAT İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür,Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

4 ilde eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edilecek Denizli'nin Çameli, Konya'nın Derebucak ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde aşırı kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.

Eğitime kar engeli: Muş genelinde okullar tatil edildi Aşırı kar yağışı sonrası, Muş'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de eğitime bir gün ara verildi.