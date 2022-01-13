Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde art arda önce Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde, ardından Palu ilçesindeki 4.0’lık deprem meydana gelmişti. Depremler ile ilgili bilgilendirme ve uyarılardan bulunan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, iki farklı fay zonunun üzerinde meydana gelen depremlerin birbirlerini tetiklediğine dair bilginin yanlış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aksoy, Palu ilçesindeki depremin 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremle aynı fay üzerinde olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aksoy, Doğu Anadolu fay zonunun aktif olduğunu ve deprem üretmeye devam edeceğini ifade etti.

“DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK”

Akdeniz’deki depremlerin Afrika levası ile Anadolu levhası ve Avrasya levhası arasındaki sınırdan kaynaklandığını aktaran Prof. Dr. Ercan, "11 Ocak sabah saatlerinde meydana gelen deprem 6.2 büyüklüğünde. Derinliğine dikkat edersek, 36 kilometrenin üzerinde. 12 Ocak’ta Palu yakınlarında meydana gelen depreme baktığımız ise 4 büyüklüğünde bir deprem. Odak derinliği ise 5 kilometre. Bu da bize, iki depremi oluşturan faylar arasında belirgin bir fark olduğunu, farklı faylar üzerinde meydana geldiğini gösteriyor. Antalya’nın güneyinde meydana gelen depremin kaynağına baktığımızda, Girit Adası’nda, Marmaris açıklarında ve Kıbrıs yakınlarında bir süreden beri bir deprem etkinliği olduğunu görüyoruz. Orada ‘ters’ veya ‘bindirme’ fay dediğimiz bir fay türü var. 12 Ocakta meydana gelen depremin odak mekanizması çözümü, bunun tamamen bir ters fay olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla orası bir yitim zonu” dedi.

“DOĞU ANADOLU FAYI HALA AKTİF”

Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen 4.0’lık depremin Doğu Anadolu fay zonunun ana kırığı üzerinde meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "Malum Elazığ’da, 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Onun devamında gerek güneybatıda Malatya’nın Kale ilçesi yakınlarında ve Pütürge çevresinde yoğunlaşan bir aktivite görüyoruz. Bir de Kuzeydoğuya, fayın devamında Bingöl’e doğru olan tarafında da depremler görüyoruz. Dolayısıyla Palu’daki depremi Akdeniz’deki sistemle ilişkilendirmek mümkün değil. Doğu Anadolu fay zonu hala aktif ve deprem üretmeye devam edecek” diye konuştu.

Elazığ'da deprem oldu Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.