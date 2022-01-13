Türkiye Gazetesi

Sultançiftliği Mahallesinde Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre iki hırsızdan biri gözlerine kestirdikleri binanın önünde gözcülük yaparken diğeri tek tek merdiven boşluğuna bulunan bisikletlere baktı. Bir süre sonra çaldıkları bisiklet ve küçük bir çelik kasayla hızla bölgeden uzaklaşan hırsızlar binanın giriş katındaki güvenlik kamerasına yakalandı.

ÇELİK KASAYLA BERABER ÇALDILAR

16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirterek, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar" dedi.

EN İYİSİNDEN BİSİKLET GÖNDERDİLER

Bisikleti kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiğini ve bu yüzden maneviyatının çok yüksek olduğunu söyleyen Filiz, "Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı, sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı” diye konuştu.

3 YILDIR BİSİKLETE GÖZÜ GİBİ BAKIYORDU

Çok üzüldüğünü ifade eden Filiz, “3 yıldır o bisiklete hiç binmiyordum ve her hafta sonu temizliyordum. Lastiklerinin havası bile indiğinde çok üzülüyordum ama alıp götürdüler. Birde o kadar rahatlar ki ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, istedikleri gibi alıp çıkıyorlar. Bisiklete O kadar değer veriyorduk ki babam, annem bile özel olarak Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü onu bile alıp gitmişler” diye konuştu.

Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Önümüzdeki Temmuz ayında şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. HDP'li vekilin terörist fotoğrafına tepki gösteren Erdoğan "Biz parlamentoda PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz" diye konuştu.