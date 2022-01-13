Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik olan KDV’lerin faturalarına yansıtacağını açıkladı. İnceleme raporunda 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Bakım bedeli üzerinde eksik yazılan KDV’nin abonelerden tahsil edileceği açıklandı.

BAKIM BEDELİNDEN ALINAN KDV’NİN EKSİK YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

KDV’LERİN FARK TUTARI ABONELERDEN ALINACAK

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır." denildi.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması: 11 saat boyunca sular akmayacak İSKİ yarın saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasından Eyüpsultan, Bayrampaşa, Kocatepe, Esenler, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere su kesintisi yaşanacağını duyurdu.