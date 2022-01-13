Türkiye Gazetesi

Sürücü adaylarının direksiyon sınavından geçmesi halinde ehliyetlerini alabilmek için ödemeleri gerektiği harç ücretini açıkladı. Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylarının ehliyetlerini alabilmeleri için randevu almaları ve harç ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

VERGİSİ YÜZDE 36 ARTTIRILDI

Harç ödeme işlemleri tamamlanmayan sürücü adayları sürücü belgelerini alamıyor. 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı. Ehliyet alma sürecinde kurs ücreti, harç ücreti ve sınav ücreti gibi birçok ödemenin yapılması gerekiyor.

İşte 2022 yılında ehliyet fiyatları:

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2 bin 203.70 TL

Ehliyet yenileyecekler dikkat, detaylar belli oldu Ehliyetini yenilemek isteyen ve eski ehliyetini yeni ehliyetle değiştirmek isteyen birçok vatandaş bu işlemin nasıl yapıldığını sorguluyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle bu işlemlerin tarihinin geçirilmeden yapılması, doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için önem taşıyor. İşte ehliyet değiştirmek ile ilgili tüm detaylar haberimizin içerisinde...