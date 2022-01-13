Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB büyükelçileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan AB büyükelçileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'yi Rumların sözcülüğünü yapmakla suçladı. AB'nin Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımasını gerektiğini söyleyen Erdoğan, tüm adaletsizliğe rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedeflerine bağlı olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atması müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezleri açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
Erdoğan'dan "Grizu-263A" paylaşımı: Gençlerimizi tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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