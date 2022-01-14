Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

PKK kamplarına giderek teröristlerle poz veren HDP milletvekili Semra Güzel'le ilgili tartışmalar sürerken benzer durumda olan başka isimlerin de olduğu belirtiliyor. "Her teşkilatta Kandil’den atanan bir kayyum var" diyen Diyarbakır merkezli Çözüm-Der Genel Başkanı Avukat Ercan Zengin "Semra Güzel’i, Diyarbakır halkı tanımıyor ve Kandil tarafından atanmış bir isim. Bu kadın Diyarbakır’ın değil Kandil’in adayı idi ve onların vekili oldu. Baskı, tehdit ve hamasetle alınan oylar neticesinde seçiliyorlar. Sonrasında da Diyarbakır’a değil onları seçen terör merkezlerine hizmet ediyorlar. Hepsi atanmış isimler" diye konuştu.

MEZİYETLERİ KANDİL’E YAKINLIK

PKK terör yapılanmasının kadın istismarı üzerine yaptığı araştırmaları yayınlanan kitabı ile dikkat çeken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal "HDP bünyesinde siyaset yürütmenin yegâne belirleyiciliği Kandil’e yakın olmak. Başka hiçbir meziyet, nitelik aranmıyor. Meşruiyet kaynakları Kandil. Milletimizin temsil merkezinde terör iltisaklı yüzleri görmek istemiyoruz. Devlet gereğini yapmalı ve mutlaka yapacaktır. Mevcut tablo dâhilinde Semra Güzel benzeri terörle karanlık ilişki ağına bulaşan başka isimler de var. Bu olayların devamının çorap söküğü gibi gelecek" dedi.

MESAİLERİ KANDİL'DE GEÇİYOR

Güvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre, bütün HDP il-ilçe teşkilatlarında bir başkan yardımcılığı kontenjanı Kandil’le koordinasyonu sağlama amaçlı ayrılıyor. Bu isim terör merkezinden aldığı siyasi, idari, mali talimatları başkana iletiyor ve bu emirler tartışmasız uygulanıyor. Örgütün belirlediği takvim uyarınca terör merkezi Kandil’de, il, bölge ve ülke ölçekli toplantılar tertip ediliyor ve katılması istenen tüm HDP’li yöneticiler bu toplantılarda hazır bulunuyor. Özellikle hendek provokasyonu ve yerel-genel seçim süreçlerinde belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi sıfatı taşıyan çok sayıda HDP’li bu kapsamda Kandil’e çağırıldığı tespit edildi. Bu süreçler strateji, taktik belirleme yanında terör mahkemelerinde sorgulanma ve cezalandırma boyutu da taşıyor. Terör iltisaklı bazı HDP Milletvekillerinin TBMM’deki toplam genel kurul katılım süresinden daha fazla Kandil’de mesai sarf ettiği de gelen bilgiler arasında.

Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü ise şunları söyledi: HDP kongreleri Kandil’de yapılıyor. Hava ve kara yolundan Irak’a giden HDP yöneticilerine orada strateji çiziliyor. Parti yönetimi, milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyesi yönetim listeleri orada belirleniyor. Okuma yazması olmayan biri en tepe noktada yönetici olarak tayin edilebiliyor. Türkiye’de yapılan HDP kongreleri sadece şekli, formalite toplantı özelliğinde.

NE ARARSAN VAR!

15 Temmuz’da FETÖ’ye en büyük desteği de PKK verdi. Gerek kendi silahlı mücadelesi gerekse TSK üzerinden yapamadıklarını siyasi yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Genel seçimler ve son yerel seçimler bu siyasal taktiğin devamıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu CHP ve örtülü bir biçimde HDP ile iş birliği yapan İyi Parti’nin tavrıdır. HDP yönetimi, meclis kadrosu, belediye başkanı ve meclis üyeleri sadece PKK ile ittifak hâlinde isimlerden ibaret değil. Bunların önemli bir kısmı, uyuşturucu baronluğu ve benzer suçlara karışmış isimler.

Cumhurbaşkanı'nan Güzel'in fezlekesi için talimat: Ne gerekiyorsa yapın Meclis Karma Komisyonu’nun HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyaları öne alacağı ve bir an önce dokunulmazlığının kaldırılması için süreci hızlıca tamamlayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun canlı yayını için ise Erdoğan "Muhatap alınmak istiyor, ben seni muhatap alır mıyım?" dedi.

TERÖRİSTE İLACI O VEKİL Mİ GÖTÜRDÜ?

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan terörist Volkan Bora'ya ait not defterini incelemeye aldı. İncelemede, milletvekili Güzel'in yanı sıra defterde telefon numarası bulunan kişi hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, söz konusu kişinin "PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve sendikalara üye olduğu" gerekçesiyle 2016'da KHK kapsamında meslekten ihraç edilen ve Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan eski hemşire Süreyya R.Ç. olduğunu belirledi. Soruşturmayı genişleten başsavcılık, Süreyya R.Ç'nin terörist Bora'ya ilaç temin ettiği yönünde bilgi ve belgelere ulaşılması üzerine hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayarak ilgili mahkemeye gönderdi. İddianamede, terörist Bora ve diğer örgüt mensuplarının faaliyet yürüttüğü bölgede kullanılan depodaki aramada ele geçirilen ilaçların kimler tarafından sağlandığına yönelik araştırma yapıldığı, ilaçların Şanlıurfa'da bir aile sağlığı merkezinden yazıldığının belirlenmesi üzerine o dönem merkezde görev yapan ve terör örgütüyle iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski hemşire Süreyya R.Ç'nin gözaltına alındığı ifade edildi. Sanık Süreyya R.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde "Semra Güzel ile Şanlıurfa'da üniversite öğrencisiyken tanıştık. Kendisi hem uzaktan akrabam hem de hemşehrimdir. Söz konusu ilaç eczaneden rahatça temin edilebilecek basit bir ilaçtır. Ancak bu ilaç çalışmış olduğum Aile Sağlığı Merkezinden reçete edilip ne şekilde Volkan Bora'ya ulaştırılmış herhangi bir bilgim yoktur" beyanında bulundu.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis'e sunuldu Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Öilletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’e sunuldu.

Bakan Soylu'dan HDP'li Semra Güzel tepkisi: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz Katıldığı bir televizyon programında HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisi ve PKK kamplarındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu; "Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz." dedi.