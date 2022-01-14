Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının çıkmasının ardından toplumun her kesiminden tepki yağarken, HDP ile güç birliği yapan Millet İttifakı liderlerinin derin sessizliği devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sesiz kalmasının da ötesinde bu konuda da hükûmeti suçladı. CHP lideri "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile çözüm döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır” diyerek HDP'li isme toz kondurmadı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise skandal için herhangi bir yorumda bulunmadı. Başta Cumhur İttifakı partilerinden siyasetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden muhalefetin sessizliğine yönelik tepkiler sürüyor. Tepkilerden bazıları şöyle:

OY İÇİN SUSPUSLAR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: HDP, PKK'nın uzantısıdır. HDP eşittir PKK'dır. Hâl böyleyken Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ya da onlara eklenmeye çalışan partilerin genel başkanları niye sessiz? Çünkü HDP ittifak ortakları. Ortaklığının bozulmasını istemiyorlar. Oy için suspus olmuş durumdalar.

DERDİ HDP’Yİ MEŞRULAŞTIRMAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan: Teröristle fotoğraf çektiren sözde milletvekili ile ilgili bir söz söyledi mi? Yaptıkları ittifak zedelenmesin, diye HDP’yi küçücük dahi hedef gösterip açıklama yaptı mı? Hayır. Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. Tek derdi var Kılıçdaroğlu'nun: Acaba HDP'yi nasıl meşrulaştırırım, acaba FETÖ söylemlerinin nasıl algısını oluştururum?

NE KADAR YAZIK!

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Bu rezalete karşı CHP, İyi Parti’den vs. bir beklentimiz yok, onlar malum! Peki AK Parti'den ayrılan partilerden bir tek açıklama var mı? Özgür Özel, İslam'a hakaret ettiğinde de bir açıklamaları oldu mu? Siz partinizden değil, hatıranızdan veya öğretinizden de mi istifa ettiniz? Ne kadar yazık!

İPİ KANDİL’İN ELİNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu'nun ipi Kandil'in elindedir. CHP Genel Başkanı’na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine, ‘Erdoğan suçlu’ diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil.

İŞİN ŞAKASI YOK

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya: Uzman Doktor Semra Güzel, anestezist ve HDP Milletvekili. Millet İttifakı’nın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteminde Sağlık Bakan adayı olabilir. Millet İttifakı’na anesteziyi bu kişi vermiş olmasın? İşin şakası yok. Nasıl İYİ mi?”

AĞIRALİOĞLU: GEREĞİ YAPILSIN

Bu arada İyi Parti lideri Akşener'in aksine Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ağıralioğlu “Teröristlerle fotoğraf çektiren, bir araya gelip yan yana resim veren kim varsa gereği yapılsın. Kim olursa, kimden, hangi partiden ya da hangi terör örgütü olursa! Arşivlerde teröristlerle boy boy fotoğrafı olan kim varsa bu milletin bir kuruşu da Meclisin havası da haramdır” dedi.

KOMİSYONDA BELLİ OLACAK

HDP Milletvekili Semra Güzel başta olmak üzere Meclis'te fezlekeleri bulunan milletvekillerinin dosyalarını incelemek için 20 Ocak’ta toplanacak olan Anayasa ve Adalet Komisyonundan oluşan Meclis Karma Komisyonunda, CHP ve İyi Parti’nin nasıl hareket edeceği de merak konusu oldu. Gözler, muhalefetin, Meclis Karma Komisyonunda HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için oy verip vermeyeceğine çevrildi.

HDP kongreleri Kandil’de yapılıyor Türkiye'de yapılan HDP kongreleri tamamen formalite. Strateji Kandil'de çiziliyor. Teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'i halk tanımaz; onu da dağdakiler atadı.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis'e sunuldu Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Öilletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’e sunuldu.