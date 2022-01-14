Türkiye Gazetesi

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı.

SUBAY GÖREVDEN ALINDI

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı. Ardından Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert’in tayini Hakkari’ye çıktı.

BÜLENT ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayların merkezinde yer alan Bülent Ersoy, konuyla ilgili olarak ilk kez TGRT Haber’de Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz Programına konuştu.

İşte gündem olan o fotoğraf

KİMSEDEN ŞEMSİYE VE SANDALYE İSTEMEDİM

“Sadece Atam’a mezarının başında dua ettim ve mozolesinde saygı duruşunda bulundum” diyen Ersoy, kimseden şemsiye tutmasını ve sandalye vermesini istemediğini söyledi. Sandalyesini kendisinin götürdüğünü belirten Ersoy, komutanın ve asker çocuğun tayinin çıkarılmasını doğru bulmadığını kaydetti.

ŞEMSİYE TUTMUŞLARSA NE VAR BUNDA?

“Şemsiye tutulmasına gerek yoktu” diyen Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Oraya gittiysem yağmurda olsa, karda yağsa saygıdan şapkamı çıkarırım. Çıkardım da zaten. Şemsiye talebim olmadı. Şapkam vardı. Şapkamı çıkardığımda benim yanımda ya da arkamda görevli yoktu. Bir ara tutmuşlar her halde. Bir sanatkara böyle bir tavır sergilenmesi hoş değil. Bana şemsiye tutmuşlarsa ne var bunda” ifadelerini kullandı