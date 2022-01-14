Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi' ile Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olanlar için yaptırım kararı aldı. Bu kişilerin, besledikleri yasaklı ırk köpeklerini 14 Ocak'a kadar kısırlaştırarak kayıt altına aldırması ve mikroçip taktırması kararlaştırdı. Bugünün son gün olması sebebiyle de veterinerlerde yoğunluk yaşandı.



EN ÇOK KAYIT İSTANBUL’DA

Bakanlık, genelgenin yürürlüğe girdiği 7 Ocak’tan bugün saat 16.30’a kadar, Ankara’da bin 925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere Türkiye genelinde toplam 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını aktardı. Öte yandan, bu işlemi yapmayanlara yaklaşık 15 bin TL ceza kesilecek.



Barınaklar doldu: Yasaklı köpekleri terk eden edene Bir ay içinde sokağa bırakılan tehlikeli köpek ırkı sayısı üçe katlandı. Sahipleri tarafından terk edilen yasaklı köpekler, canlı bomba gibi büyük tehlike oluşturuyor.



15 bin TL cezayı duyunca köpekleri teslim ettiler Yasak olmasına rağmen sahiplendiği Pitbull ile sokağa çıkan bir gence kesilen 15 bin liralık cezayı duyan vatandaşlar köpeklerini teslim ettiler.