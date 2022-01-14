Türkiye Gazetesi

Seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu. Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında, 24 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu açıklandı. Bununla birlikte; Mustafa Sarıgül'ün genel başkan olduğu Türkiye Değişim Partisi ile Muharrem İnce'nin genel başkan olduğu Memleket Partisi listede yer almaması dikkat çekti.

YSK'nin 12 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip. Partilerin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokrat Parti

8- Demokratik Sol Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

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