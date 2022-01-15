Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM’ye gönderilen fezlekede, Güzel’in PKK terör örgütü ile ilişkisi belgeleri ile ortaya konuldu. Dosyada, Güzel’in milletvekili adaylığının KCK heyeti tarafından bir dakikada onaylandığı bilgisine yer verildi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda 20 Ocak Perşembe günü görüşülecek Güzel’le ilgili iki ayrı dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar komisyon üyesi milletvekillerinin incelemesine açıldı. Edinilen bilgilere göre, komisyondaki dosyalardan ilkinde Diyarbakır’da yürütülen bir terör soruşturmasına ilişkin bilgileri kapsıyor. 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında gizli tanık ifadeleri bulunuyor. Gizli tanığın, Güzel’in örgüt içinde ‘gelecek vadettiği’ gerekçesiyle, milletvekili adaylığına önerildiğini söylediği, bu nedenle sözde KCK aday tespit komisyonunun toplantısında Güzel’in milletvekilliği adaylığına bir dakikada karar verildiği bilgisi yer aldı.

TERÖRİSTİN GÜNLÜĞÜNDEN ÇIKTI

Meclis’te gelen ikinci dokunulmazlık dosyasında ise Güzel’in Nisan 2017’de Adıyaman kırsalında öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora ile ilişkisine ilişkin bilgiler bulunuyor. Dosyada, öldürülmesinden sonra terörist Bora’ya ait günlük benzeri bir not defterinin ele geçirildiği, defterde gün gün yapılan harcamalardan, eylemlere kadar birçok bilginin bulunduğu, aynı zamanda beş kişinin telefon numarasının yer aldığı belirtildi. Bu telefon numaralarından birinin HDP’li Güzel’e ait olduğunun tespit edildiği, kayıtların incelemesinden sonra terörist Bora’nın telefonundan Güzel’le birlikte çektirdikleri çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi. Dosyada 30’dan fazla fotoğrafın bulunduğu, bunların büyük bölümünün terörist Bora ile birlikte çektirildiği, bir bölümünün de Güzel’in dağda örgüt kıyafetleri içinde tek başına çektirdiği fotoğraflardan oluştuğu kaydedildi.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis'e sunuldu Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Öilletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’e sunuldu.

BİR TERÖRİSTLE 89 GÖRÜŞME

Meclis’teki dosyada ayrıca Güzel’le terörist Volkan Bora arasındaki yazışmalar ve mektupların yanı sıra, Ermeni asıllı birisi tarafından da Güzel’e yazılan şiirler ve mektuplara da yer verildi. Dosyaya göre, Güzel’le Bora arasındaki ilişki uzun süre devam etmiş. Güzel’in hangi tarihlerde yurt dışına çıktığı, kimlerle görüşmeler yaptığına dair kayıtların da bulunduğu dokunulmazlık dosyasında, Güzel’in sadece bir örgüt üyesini 89 defa aradığına dikkat çekildi. Terörist Volkan Bora’nın öldürülmesinden sonra ele geçirilen ilaçların barkod numaralarının takip edilmesi ile hangi aile hekimliğinden yazıldığının tespit edildiği, bu aile hekimliğinde 10 sağlık personelinin bulunduğu, birinin ihraç edildiği, diğerleri ile ilgili bir işlem yapılmadığı kaydedildi.

Millet İttifakı liderlerinden Semra Güzel için çıt yok PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e suskun kalan Millet İttifakı liderlerine tepki yağdı.

Bakan Soylu'dan HDP'li Semra Güzel tepkisi: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz Katıldığı bir televizyon programında HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisi ve PKK kamplarındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu; "Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz." dedi.