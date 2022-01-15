Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan futbolcu Ahmet Çalık'ın vefat haberi sonrası 'aquaplaning-hydroplaning' yani 'kızaklama' hareketi gündeme geldi. 'Kızaklama' denilen kaymaya ve alınması gereken tedbirlere değinen uzmanlar, "Yolun durumu ve zemindeki su miktarı yol tutuşunda azalmaya yol açacak seviyedeyse düşük hızlarda seyretmek güvenliğiniz için büyük önem taşır" uyarısında bulundu.

Mevsim geçişi nedeniyle yer yer yurdu etkisi altına alan yoğun ve ani yağışlar, yollarda su birikintilerine neden olıyor ve bu da sürüş sırasında kızaklama riskini beraberinde getiriyor. Yaz lastiklerinde diş derinliğinin 3 milimetreden az olması ise ıslak yollardaki yol tutuş ve lastiğin suda kızaklamayı önleme özelliklerinin büyük ölçüde azalmasına neden oluyor.

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, 'kızaklama' denilen kayma hareketinin yaşanmaması için yola çıkmadan önce lastiklerin şişirme basıncının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özürün, lastik diş derinliği fazla olursa bu dişler arasında tutulabilecek su miktarının da daha fazla olacağını ve suda kızaklama olasılığının düşeceğini anlattı.

LASTİKLERİN ŞİŞİRME BASINCI KONTROL EDİLMELİ

Yapılan testlerde, kullanılmış lastiklerde saatte 75 kilometreden başlayan suda kızaklamanın, yeni lastiklerde saatte 88 kilometrede ortaya çıktığı bilgisini veren Özürün, şöyle konuştu:

"Yola çıkmadan önce lastiklerin şişirme basıncını da kontrol etmeyi unutmamak gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey basıncın araç üreticisinin önerdiği değerlerde olması. Lastik şişirme basıncının olması gerekenden daha yüksek veya daha düşük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Düşük basınç kadar, olması gerekenden daha fazla şişirilmiş lastik, riski önemli ölçüde artırır ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar."



Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

"YOLU OKUMAK ÖNEMLİ"

Özürün, şiddetli yağmur sırasında veya daha da önemlisi yağmur sonrasında henüz yollar ıslakken araç hızının yolun durumuna göre ayarlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yolun durumu ve zemindeki su miktarı yol tutuşunda azalmaya yol açacak seviyedeyse düşük hızlarda seyretmek güvenliğiniz için büyük önem taşır. Diğer önemli nokta ise 'yolu okumak'tır. Su birikintileri, özellikle güneş ışığının yansıdığı yaz aylarında, genellikle uzaktan görülebilir. Bu su birikintilerine girerken hızı düşürmek ve özellikle ani frene basmamak gerekmektedir. Yağışlı havada ve yağmur sonrası asfaltın parladığı yerleri gözlemleyerek riski de minimize edebilirsiniz."

ANİ DİREKSİYON HAREKETLERİNDEN KAÇININ

"Bu önlemlere rağmen aracınız suda kızaklamaya başlarsa, yapılacak ilk şey hiçbir şey yapmamaktır" diyen Özürün şu önerilerde bulundu:

"Özellikle panikle fren yapmamaya dikkat edilmelidir. Bu lastiğinizin dönme esnasındaki su tahliyesini tamamen durduracağından aracınız direksiyon hareketine reaksiyon vermez ve yoldan savrulabilir. Sakin kalıp direksiyonu sıkı ve düz tutarken ayağınızı gazdan yavaş yavaş çekmeniz gerekir. Ani direksiyon hareketlerinden kaçınarak aracınızı düz bir hat içinde tutup su birikintisinden çıkmayı beklemelisiniz."

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi Aquaplaning "Ahmet Çalık'ın aracı düz yolda nasıl kontrolden çıktı?" sorusuna cevap veren uzmanlar, "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" diyerek sürücülere uyarılarda bulundular.

Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle şarampole yuvarlanan Çalık, kazada hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise Çalık’ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden ise araçlar beraber fırladığı iddia edildi. Soruşturma devam ederken TGRT Haber, olay yerine giderek acı olayın detaylarına ulaştı.

Merih Demiral Ahmet Çalık'ı unutmadı: Duygulandıran hareket Merih Demiral takım arkadaşları ile trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.