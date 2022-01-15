Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan Eren Bülbül 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilmişti. Bir eve girerek erzak çalan PKK üyelerini gören ve güvenlik güçlerine durumu haber veren Eren, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’e evi göstermek için ekiplerle birlikte gittiği sırada PKK’lıların hain saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti.

“ÇOK DUYGULANDIRDIM VE GURUR DUYDUM”

Kahramanlığı filme uyarlanan Eren Bülbül’ün 9 yaşındaki halini 7 yaşındaki Kocaelili Ahmet Eren Taşdelen canlandırdı. 44 gün süren “Kesişme: İyi ki varsın Eren” filminin çekimlerinde çok duygulandığını ve gurur duyduğunu söyleyen Taşdelen, en çok ağaç sahnesinde zorlandığını söyledi.

“BENİ OĞLUNA BENZETTİ İÇİN BANA SARILIYORDU”

1,5 yaşında oyunculuğa başlayan ve 7 yaşında canlandırdığı Eren Bülbül karakteri ile adından sıkça söz ettiren Ahmet Eren Taşdelen, “En son ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminde oynadım. Bu filim için elemeler yapıldı ve milyonlarca kişi arasından ben seçildim. Eren karakterini canlandırdığım için çok duygulandım ve üzüldüm. Eren, çok küçük yaşta ölmüş. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe teyze beni oğluna çok benzettiği için beni çok seviyordu. Bana sarılıyordu ve çok fazla ağlıyordu.” dedi.

“İYİ Kİ VARSIN EREN”

Büyüyünce oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyen Taşdelen, “Ayrıca futbolcu ve bilim adamı da olmak istiyorum. Eren Bülbül karakterini canlandırdığım için çok fazla mutluluk ve gurur duyuyorum. Eren Bülbül demişti ki ‘biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren’. Biz buradan şunu söylüyoruz; iyi ki varsın Eren, kalbimizdesin” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN NORMAL BİR FİLM OLMADI”

Eren’in oyunculuk mesleğini sevdiğini söyleyen anne Taşdelen “Trabzon’a gitmeden ve o hayatı yaşamadan kimse o duyguyu bilemez. Eren öldüğünce çok üzüldük, içimiz sızladı ama belki ikinci gün unutmuştuk. Oraya gittikten sonra bu olayın ne kadar büyük bir olay olduğunu, ne acılar yaşandığını gördük. Bu olay bizim için daha fazla anlam kazandı. Oğlumun böyle bir karakteri oynaması çok önemli. 30 sene sonra bile filmi seyrettiği zaman çok farklı duygular içerisinde olacak. Bu bizim için normal bir film olmadı. Gerçekten yaşamış birini canlandırmak çok farklı bir olay.” ifadelerini kullandı.

Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi bir buçuk günde gişe rekoru kırdı! Teröristler tarafından haince şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayeleri film oldu. TRT ortak yapımı Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmine konu olan hayat hikayeleri beyaz perdeye yansıdı. Film ise vizyona girer girmez rekor kırdı. Pandemi döneminde bir buçuk günde 190 bin seyirci ile buluşan tek Türk yapımı oldu.