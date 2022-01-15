Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin görenleri meftun eden güzelliğini seviyoruz. Hepsinden öte biz bu şehrin insanlarını seviyoruz. 81 vilayetin 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyoruz.

Rabbime bizlere bu güzel ülkeye hizmet etme şerefini bahşettiği için, tarihi şanlı zaferlerle dolu bu aziz millete hizmetkâr olma fırsatı verdiği için hamdediyorum. Rabbime şahsımıza sizler gibi vefakâr, cefakâr yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Şu muhteşem dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Aydın İl Başkanımıza ve yönetimine böyle güzel atmosferde kalplerimizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum.

Aydın'ın il danışma meclisi toplantımızın şehrimiz, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aydın teşkilatımızda görev alan tüm arkadaşlarıma, gayretleri, hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Ailesinden, işinden, vaktinden fedakârlık yaparak ülkemize, milletimize aşkla hizmet eden o yiğitlere gerçekten minnettarız. Büyük ve güçlü Türkiye idealinden asla vazgeçmeyen tüm AK Parti neferleri hayırla yâd ediyoruz.

'TÜRKİYE HİZMETLE, ESERLE, YATIRIMLA İLK KEZ ONUN ZAMANINDA TANIŞTI'

Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın merhum Adnan Menderes gibi vatan, millet sevdalısı bir devlet adamını yetiştirmiş, Türk siyasetine kazandırmış özel bir şehirdir. Bugün merhum Başbakanımızı, yiğit zeybeğimizi kendi memleketinde bir kez daha şükranla, özlemle yâd ediyoruz. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi'yle inşallah onun ismini, mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Rahmetli Menderes gönül kumaşı ipekten dokunmuş milletine karşı müşfik, bu ülkeye meftun, çalışkan ufuk ve dert sahibi bir siyasetçiydi. Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizmin ardından Anadolu insanının yüzü ilk kez onun döneminde güldü. Millletimiz onun yüzünde aydınlığı, umudunu, kendinden bir parça gördü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk defa Menderes'le çıkardı. İmam Hatip okulları onun döneminde açıldı, Ezan-ı Muhammedi 18 yıl sonra onun zamanında okundu.

Karşılaştığı onca zorluğa, engele rağmen Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. 10 yıl süren çalışkanlığı, halka yakınlığı ve hizmetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

'LANETLE, NEFRETLE ANILIYORLAR'

Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Yalan haberler, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü Tiyatrosu'ndan farkı olmayan Yassıada mahkemelerinde onları idamlara getirenleri asla unutmamıştır. Bugün Adnan Menderes ismi geçinde 7'den 70'e insanımızın tamamına kor ateş düşüyorsa, onu idam sephasına yollayanları hatırlayınca aynı şekilde öfkesi kabarıyor.

Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faallerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini hem bu dünyada hem de ebedi alemde ödeyeceksiniz. Teşkilatlarımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. 27 Mayıs'a giden yolun taşların kimler tarafından döşendiğini gençler, hanım kardeşlerimiz, ana kademe çok iyi bilmeliyiz.

O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyaseti o kadar iyi anlarız. Merhum Menderes ve arkadaşlara yönelik sizlere çok tanıdık gelecek birkaç iftirayı paylaşmak istiyorum. Güya Menderes Ardahan'ı ve Kars'ı Ruslara satmak istiyormuş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın banka hesabında tam 103 milyon lira varmış. Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış. Demokrat Parti binlerce genci öldürmüş, cesetler Et Balık Kurumu'nda toz haline getirilmiş.

CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı adeta millete üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması sözkonusuydu ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı. Ne altın kaplama araba mevcuttu, ne öğrenciler öldürülüp, kıyma makinalarına atılmıştı. Bunların hepsi CHP'nin utanç verici iftiralarından ibaretti bugün olduğu gibi.

Bu dönemde CHP'li siyasetçiler ve onlardan aşağı kalmayan basın yayın organları her gün iğrenç ithamlarla Menderes'i yıpratmaya çalışmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmiştir.

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