Türkiye Gazetesi

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Önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun her iki görüşmede de, tüm partilerin ‘eşit’ sayılması ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilme sürecinin bir protokole bağlanarak açıklanması gibi taleplerini ilettiği belirtiliyor. Bu taleplerinin yanı sıra Davutoğlu’nun, Gelecek Partisinin Millet İttifakı’na eklemlenmiş bir parti izlenimi vermesinin önüne geçmek için ‘yeni bir ittifak’ önerisi dile getirdiği de konuşuluyor.

CHP ve İyi Parti yönetiminden, Davutoğlu’nun bu taleplerine yönelik bir açıklama gelmezken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘tam mutabakat’ şartı koştu. Ortak bir metin hazırlanıp altına imza atılması gerektiğini belirten Babacan “Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz” açıklamasında bulundu. Davutoğlu ve Babacan’ın bu talepleri, kulislerde “ittifak için pazarlık sürecinin başladığı” şeklinde değerlendiriliyor. Diğer yandan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin yürüttükleri çalışma çerçevesinde planlanan ve genel başkan yardımcılarının katılacağı son toplantı, iki haftayı aşkındır yapılamıyor. Gelecek Partisinin “ortak metnin ittifak görüntüsüne neden olduğu” endişesiyle imzayı ertelediği iddiaları gündeme gelirken, partiler arası görüşmelerin önümüzdeki hafta içinde yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

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