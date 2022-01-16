Türkiye Gazetesi

Yeni ekonomi modelinin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemelerle ilgili görüşmeler Meclis Genel Kurulu’nda kaldığı yerden devam edecek. Kur korumalı TL vadeli mevduatın yasal çerçevesi kabul edilen 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte kur korumalı mevduatın yasal çerçevesini çizilmiş olacak.

DOĞALGAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMA

Doğalgaza kademeli fiyatlandırma ve iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ’a yetki verilecek.

BİREYSEK EMELİLİK DEVLET KATKISI

Bireysel emeklilik sisteminde yüzde 25’lik devlet katkısı yüzde 30’a çıkartılacak.

MEMUR VE EMEKLİLERE EK ZAM

Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2 buçuk puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 virgül 95 zam almış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

Genel Kurul'un gündemine İklim değişikliği araştırma komisyonunun raporu gelecek. Raporda, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye'de olası sorunlara karşı alınacak önemler bulunuyor.

VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN VERGİ İSTİSNASI

Hafta sonuna doğru, mükelleflerin enflasyon muhasebesini erteleyen teklif de Meclis gündemine gelecek. Düzenlemeyle dövizlerini, Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükellefleri için vergi istisnası sağlanacak.

SEMRA GÜZEL’İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Meclis Karma Komisyonu ise PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki dosyayı görüşmek için toplanacak. Güzel'in fezlekesi komisyonda kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için sön sözü Genel Kurul söyleyecek.

Memurun refah payı Meclis’e takıldı Memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı-ğı için salı gününe ertelendi.