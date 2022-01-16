Türkiye Gazetesi

Muş'ta devam eden yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve dondurucu soğuk bölgede yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolunda yol açma çalışması başlatan kar kaplanları, 2 bin 500 rakımlı yerleşim alanlarının ulaşım yollarını zorlu bir mücadeleyle açmaya çalışıyor.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu bögede zorlu çalışma yürüten ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde ulaşımın açılması için durmak bilmeden çalışmalarını yürütüyor.

AÇILAN YOLLAR TEKRAR KAPANIYOR

Vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için Üçevler grup köy yolunda çalışmalara devam eden Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak, 10 köy, 21 mezra yolunu ulaşıma açmaya çalıştıklarını belirtti. 5 metrelik karla kaplı yolları açtıklarını söyleyen Çolak, açılan yolların tekrar kapandığını ve bölgede çığ tehlikesinin oluştuğunu ifade etti.

Muş'ta devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım yollarını açmaya çalışan ekipler, kapanan köy yollarını zorlu koşullara rağmen 7/24 çalışarak açmaya devam ediyor.

EKİPLER ÇIĞ TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yer yer 6 metreyi bulan kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yollarda, temizleme çalışması sonrası kardan tüneller oluştuğu görüldü. Etkili olan tipi ve fırtınanın çalışmaları zorlaştırdığı yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, çığ tehlikesi karşı karşıya kalıyor.

Soğuk hava Doğu Anadolu'yu esir aldı, kar kalınlığı 50 santimi geçti Yurdun doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Van'ın Muradiye ilçesinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı, hayat durma noktasına geldi.

Tatvan’da kar kalınlığı 4 metreyi buldu Bitlis’in Tatvan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu.

Muş kara teslim oldu, 143 köy yolu ulaşıma kapandı Muş'ta 143 köy yolu yoğun kar yağışı ile ulaşıma kapandı. Ayrıca Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda da ulaşım sağlanamıyor.