Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

TERMOMETRELER EKSİ 20’Yİ GÖRDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesinde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağlarında bulunan Binbirkapı Üs Bölgesinde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü. Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, söz konusu bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkat çekti.

MEHMETÇİK FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin, faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

2 BİN 795 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Tesadüfün böylesi: 6 ikiz Mehmetçik vatani görevlerini birlikte yapıyor Tesadüfün böylesi. Tokat İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor. 3’ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş vatani görevini yapıyorlar. Yüz benzerlikleriyle birbirlerinden ayırt etmesi güç olan 6 kardeş, davranışlarında ki benzerlikle de dikkat çekiyor.