Türkiye Gazetesi

Emekli ve asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler yine Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna çevrildi. Bugün 81 ilde taleplerini bir kez daha dile getirmek seslerini duyurmak isteyen EYT’liler alanlara inecek. SGK’ya göre Türkiye’de yaklaşık 6,2 milyon EYT’li bulunuyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmasına rağmen yaş şartını sağlamayan ve emekli olamayan 6,2 milyon EYT’lilerin meraklı bekleyişleri sürüyor. TGRT Haber’de Ziya Osman Açıkel ve Gizde Altıntepe ile Gün Başlıyor Programına katılan EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT ne zaman çıkacak? EYT’de son durum nedir? ve merak edilen soruları cevapladı.

“HEM EMEKLİ OLAMIYORUZ HEM İŞ BULAMIYORUZ”

Türkiye’de 5 milyona yakın EYT’li olduğunu söyleyen Özüpak yaşı bekleyen insanlara maliyet üzerinden hesap yapılmasını kabul edemediklerini söyleyerek, “Bizden istenileni artık 3. tura dönüyoruz. Pirim gün sayımızı katladık, vergilerimizi yatırdık. Bize maliyet olarak gelmesinler. Anayasal hakkımız olan emekliliğimizi istiyoruz. Mağduriyetimiz giderek artıyor. Hem emekli olamıyoruz hem de yaştan dolayı pek çok insan iş bulamıyor. Bu insanların evlerinin geçimini sağlaması gerekiyor, sağlık sigortasından bile aylık 150 TL ödemeden faydalanamıyoruz. Hem psikolojik hem maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz.”

“EYT SORUNUNU CUMHURBAŞKANIMIZ ÇÖZECEK”

EYT’lilerin son derece üzüldüğünü belirten katılan EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özüpak, “Siyasetin zemini bizim çözüm merciimizdir. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız çözecek. Eğer ki bir ayrı gayrı durumu varsa yine ortak bir yol bulunarak çözülmesi gerektiğine inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

EYT’DEN KİMLER YARARLANACAK?

Kadınlarda 20 yıl 5.000 pirim günü, erkeklerde ise 25 yıl 5.000 pirim günüyle kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Özüpak, çözüm önerisi olarak şunları söyledi: “4447 sayılı Kanunun geriye aleyhte işletilme maddesinin kaldırılmasının iptali bizim ana sorunlarımızı çözecektir. Ayrıca diğer yavru sorunlar dediğimiz sağlık sigortası, mesai gibi sorunları da çözecek. Pirim gün sayısını doldurmayan arkadaşlar var, sigorta numarası almış ama emekliliği 2000 yılı sonrası başlayan arkadaşlar var, 25 yılını doldurmamış olan arkadaşlar var. Hemen emekli olacak EYT’li sayımız 750 bin ile 1 milyon arasında. Yaklaşık 5 milyona yakınız ancak hane olarak düşündüğümüzde bu durumdan etkilenen insan sayısı 20 milyon. Çözümsüz değiliz ama yeter ki finansal sorun olarak bakılmayalım.”

SEÇİM ÖNCESİ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Özüpak, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Aile ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Yardımcısı iken 2019’da görüştüklerini kaydetti. “Kendisi bizi en iyi anlayacak ve analiz edebilecek kişi” diyen Özüpak, ancak kendisiyle görüşme girişimlerinin olduğunu ve cevap beklediklerini kaydetti. “Umutluyuz, asla umutsuz değiliz” diyen Özüpak, “Yaş aralığımıza baktığımızda artık söz değil icraat gerekiyor. Hükümetimiz çözeceğiz diyorsa seçim öncesi yapması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu