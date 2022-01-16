Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığı belirtildi
SINIRDA YAKALANDILAR
Yakalanan şahıslardan dördünün terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.
Sincar’da PKK gerginliği! SİHA’ların nokta operasyonu ile öldürülen teröristin heykelini Sincar’a dikmeye çalıştılar. Engellenen girişim sonrası PKK ve Bağdat güçleri arasındaki gerginlik bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü.
PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
HDP’li vekil, PKK’lı hain ile aynı karede Adıyaman’da etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda HDP’li Semra Güzel ile terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulundu.