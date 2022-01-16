Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gündüz etkili olmadığı gibi güneşli ve güzel havayıda beraberinde getirdi. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbul'lular Taksim'e giderek vakit geçirdi.

Güzel havayı fırsat bilip haftasonunu Taksim'de geçirmek isteyen vatandaşlar İstiklal caddesi ve Taksim meydanını doldurdu. Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı.

Kar yağışının ardından açan güneşi fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti.

TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

İstiklal Caddesi’ne akın başladı Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez adresi İstiklal Caddesi’ne vatandaşların akını başladı. Caddeye girmek isteyen vatandaşların üst araması yapılırken, maske takıp takmadıklarına da dikkat edildi.

İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti: Sosyal mesafe unutuldu Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yoğunluk yaşanan caddede sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.

İstiklal Caddesi'nde korona kuralları unutuldu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu.