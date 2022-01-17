Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk’a yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

ETHEM BEY CAMİİ YENİDEN İBADETE AÇILACAK

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında meselelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen ' Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerle bir araya geldi. Demokrat Parti ve Menderes döneminin, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Alçak oyunları bozacak güçteyiz" dedi.