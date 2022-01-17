Türkiye Gazetesi

Haftalık mesaisine yarın başlayacak TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilecek. Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak. Genel Kurul’da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlanması da öngörülüyor. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda da öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

Memurun refah payı Meclis’e takıldı Memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı-ğı için salı gününe ertelendi.

Memur ve emekliye yapılan zam 15 Ocak maaşlarına yansımayacak Memur ve emekliye verilecek yüzde 2,5'luk ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmeleri, Meclis’te yeterli çoğunluk sağlanamadığı için tamamlanamadı. Bu nedenle de yapılacak ek zam 15 Ocak maaşlarına yansımayacak.