Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzik ile uğraşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Yalçınkaya, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmış fakat o zaman yaşanan olumsuz durumlardan dolayı okulu bitirememişti.

Hem okuluna hem de müzik hayatına devam eden 82 yaşındaki Yalçınkaya 1960 yılında askeri darbesinin ardından lise mezunlarına yedek subay askerlik hakkı tanınmasının ardından üniversite öğrenimini yarıda bırakarak yedek subay öğretmen olarak askere gitti.

"TORUNLARI İLE AYNI SENE BİTİRDİ"

Yalçınkaya 1997'de Ankara Cebeci semtinde oturduğu ‘Hukuk Apartmanı'nın hemen karşısındaki Ankara Hukuk'a af dolasıyla yeniden kayıt oldu. Yalçınkaya müzik kariyerine devam ederek okulunu bırakarak Antalya'ya yerleşti. 2018 yılında tekrar çıkan aftan tekrar yararlanan Yalçınkaya okula yeniden başladı. Yalçınkaya 11 Ocak 2022 günü, son seçmeli derslerini de verip kredisini tamamladı ve mezuniyete hak kazanarak cübbe giymek istiyor. Ayrıca Yalçınkaya torunlarıyla birlikte aynı sene okulu bitirdiği öğrenildi.

Ankara'da yaşayan müzikle uğraşan 82 yaşındaki Mustafa Yalçınkaya Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Derslerini vererek mezun olmaya hak kazanan Yalçınkaya, okulu torunu ile aynı senede bitirdi.

"HEM MÜZİSYENLİK YAPTIM HEM OKULA DEVAM ETTİM"

Yalçınkaya, “Frankfurt Türk evinde 3 yıl boyunca görev yaptım. Bütün vatandaşlarımızın memleketimizden kopmamalarını sağlamak için kültürel ve sosyal aktiviteler yaptım. Daha sonra memuriyeti bırakarak müzisyenliğe başladım. Adana'da bir çok otellerde piyano çaldım. 1997 yılında Hukuk Fakültesi dekanı bana ‘af çıktı gelsene dedi' Bende ilk aftan yararlandım. Birinci sınıfı bitirdim daha sonra Antalya'da işlerim çıktı oraya gitmek zorunda kaldım. Daha sonra Antalya'dan dönerek, Ankara'da otellerde çalışmaya başladım. 2018 yılında tekrardan ‘af çıktı' dediler, bende hemen kayıt oldum. Ben hem otelde müzisyenlik yaptım hem de okuluma devam ettim. Evim Ankara Hukuk Fakültesi'nin karşısında ‘ Hukuk Apartmanıdır.' Her sabah saat 08.30'da gittim derslere ve notlarımı aldım. Allah nasip etti ve ben de okulu bitirdim” diye konuştu.

"UZLAŞTIRICI OLMAK İSTİYORUM"

Yalçınkaya, eşinin ve çocuklarının çok desteği olduğunu belirtti. Uzlaştırmacı olarak devam etmek istediğini aktaran Yalçınkaya, “Yaşım icabı müzisyen olarak devam edeceğim. Haziran ayında müzik işimi yapacağım. Antalya Barosunda uzlaştırıcı eğitimini alarak, uzlaştırıcı olmak istiyorum. Hayatım hep heyecanlı, durmak yok hep ileri diyerek çalışıyorum. Son senelerde müziği daha çok seviyorum. Halen yeni projelerim olacak” ifadelerini kullandı.

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